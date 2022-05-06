Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський закликав Ісландію допомогти Україні своїм досвідом енергоефективності

П'ятниця, 6 травня 2022, 17:55

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті Ісландії закликав країну повністю відмовитись від торгівлі з Росією, а також закликав долучитися до енергомодернізації України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Володимир Зеленський подякував Ісландії за підтримку західних санкцій та закликав продовжувати тиск на Росію, відмовляючись від будь-якої торгівлі і фінансових зв’язків з нею. 

Також він запросив Ісландію поділитися з Україною своїм досвідом ефективного використання енергії. 

"Я запрошую ваші країни, ваші компанії взяти участь у відновленні України, зокрема - енергетичній модернізації нашої держави, щоб ваш досвід енергоефективності допоміг також нам. Я впевнений, ми вже скоро зможемо приступити до цієї роботи", - зазначив президент. 

Після промови депутати на запрошення спікера мовчки встали на знак поваги до боротьби українців, повідомляє ісландський мовник RUV.

Прем’єрка Катрін Якобсдоуттір у своєму виступі після промови Зеленського заявила, що Ісландія продовжить підтримувати європейські санкції проти Росії та вимагати розслідування воєнних злочинів, а також прагне подбати про захист жінок і дівчат, які під час війни постраждали від гендерно обумовленого насильства. 

Вона наголосила також, що погрози застосування ядерної зброї неприйнятні. 

Нагадаємо, нещодавно у Рейк'явіку площу біля посольства РФ перейменували на честь Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Ісландія

Статті

План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

План відновлення України має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.
6 травня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви

Як "проєвропейська" команда Медведчука повертається до справ у Чернівцях. І не лише?

Немає жодних сумнівів у тому, що медведчуківські "консерви" ще не раз намагатимуться відбілити репутацію через "європейські" заходи.
6 травня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Антиукраїнська десятка: хто в Конгресі США не підтримав ленд-ліз

Десять конгресменів не підтримали відкриття програми ленд-лізу для України. Хто вони та чи не є така позиція симптомом глобальної проблеми?
5 травня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди