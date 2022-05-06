Зеленський закликав Ісландію допомогти Україні своїм досвідом енергоефективності

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті Ісландії закликав країну повністю відмовитись від торгівлі з Росією, а також закликав долучитися до енергомодернізації України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський подякував Ісландії за підтримку західних санкцій та закликав продовжувати тиск на Росію, відмовляючись від будь-якої торгівлі і фінансових зв’язків з нею.

Також він запросив Ісландію поділитися з Україною своїм досвідом ефективного використання енергії.

"Я запрошую ваші країни, ваші компанії взяти участь у відновленні України, зокрема - енергетичній модернізації нашої держави, щоб ваш досвід енергоефективності допоміг також нам. Я впевнений, ми вже скоро зможемо приступити до цієї роботи", - зазначив президент.

Після промови депутати на запрошення спікера мовчки встали на знак поваги до боротьби українців, повідомляє ісландський мовник RUV.

Прем’єрка Катрін Якобсдоуттір у своєму виступі після промови Зеленського заявила, що Ісландія продовжить підтримувати європейські санкції проти Росії та вимагати розслідування воєнних злочинів, а також прагне подбати про захист жінок і дівчат, які під час війни постраждали від гендерно обумовленого насильства.

Вона наголосила також, що погрози застосування ядерної зброї неприйнятні.

Нагадаємо, нещодавно у Рейк'явіку площу біля посольства РФ перейменували на честь Києва.