Зеленский призвал Исландию помочь Украине своим опытом энергоэффективности

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в парламенте Исландии призвал страну полностью отказаться от торговли с Россией, а также призвал приобщиться к энергомодернизации Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за поддержку западных санкций и призвал продолжать давление на Россию, отказываясь от какой-либо торговли и финансовых связей с ней.

Также он пригласил Исландию поделиться с Украиной своим опытом эффективного использования энергии.

"Я приглашаю ваши страны, ваши компании принять участие в восстановлении Украины, в частности - энергетической модернизации нашего государства, чтобы ваш опыт энергоэффективности помог и нам. Я уверен, мы уже скоро сможем приступить к этой работе", - отметил президент.

После выступления депутаты по приглашению спикера молча встали в знак уважения к борьбе украинцев, сообщает исландский вещатель RUV.

Премьер Катрин Якобсдоуттир в своем выступлении после речи Зеленского заявила, что Исландия продолжит поддерживать европейские санкции против России и требовать расследования военных преступлений, а также стремится позаботиться о защите женщин и девушек, во время войны пострадавших от гендерно обусловленного насилия.

Она подчеркнула, что угрозы применения ядерного оружия неприемлемы.

Напомним, недавно в Рейкьявике площадь у посольства РФ переименовали в честь Киева.