Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Радбез ООН схвалить першу заяву щодо України за час повномасштабної війни - ЗМІ

П'ятниця, 6 травня 2022, 20:45

Рада Безпеки ООН 6 травня має схвалити першу заяву цього органу за увесь час з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За їхньою інформацією, Радбез, включно з Росією - яка має право вето і може заблокувати будь-яке неприйнятне для себе рішення - погодився висловити "глибоке занепокоєння щодо підтримання миру і безпеки в Україні".

Якщо заява - нарис якої внесли Норвегія і Мексика - буде ухвалена, це стане першим погодженим документом Ради безпеки ООН з 24 лютого. 

Радбез збирався на обговорення також у четвер 5 травня. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ ООН

Статті

План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

План відновлення України має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.
6 травня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви

Як "проєвропейська" команда Медведчука повертається до справ у Чернівцях. І не лише?

Немає жодних сумнівів у тому, що медведчуківські "консерви" ще не раз намагатимуться відбілити репутацію через "європейські" заходи.
6 травня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Антиукраїнська десятка: хто в Конгресі США не підтримав ленд-ліз

Десять конгресменів не підтримали відкриття програми ленд-лізу для України. Хто вони та чи не є така позиція симптомом глобальної проблеми?
5 травня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди