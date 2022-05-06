Радбез ООН схвалить першу заяву щодо України за час повномасштабної війни - ЗМІ

Рада Безпеки ООН 6 травня має схвалити першу заяву цього органу за увесь час з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За їхньою інформацією, Радбез, включно з Росією - яка має право вето і може заблокувати будь-яке неприйнятне для себе рішення - погодився висловити "глибоке занепокоєння щодо підтримання миру і безпеки в Україні".

Якщо заява - нарис якої внесли Норвегія і Мексика - буде ухвалена, це стане першим погодженим документом Ради безпеки ООН з 24 лютого.

Радбез збирався на обговорення також у четвер 5 травня.

