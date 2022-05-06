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Совбез ООН примет первое заявление по Украине за время полномасштабной войны - СМИ

Пятница, 6 мая 2022, 20:45

Совбез ООН 6 мая может принять первое заявление этого органа за все время с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их информации, Совбез, включая Россию - которая имеет право вето и может заблокировать любое неприемлемое для себя решение - согласился выразить "глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине".

Если заявление, проект которого внесли Норвегия и Мексика, будет принято, это станет первым согласованным документом Совбеза ООН с 24 февраля.

Совбез собирался на обсуждение также в четверг, 5 мая.

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Война с РФ ООН

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