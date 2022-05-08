Чверть працездатних українців, які через війну опинились у Польщі, вже знайшли роботу

Близько чверті українців працездатного віку, які виїхали до Польщі з початком повномасштабної війни, вже влаштувались там на роботу.

Про це, як повідомляє Polskie Radio, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, пише "Європейська правда".

За його словами, ідентифікаційний номер PESEL отримали 400 тисяч українців працездатного віку, і понад 100 тисяч з них офіційно працевлаштовані.

"У Польщі легально працює понад 100 тисяч людей з тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто, кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – зазначив заступник міністра.

Павел Шефернакер зазначив, що українці намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Павел Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

За його словами, поки що країна не отримала від Європейського Союзу коштів для підтримки українців, які переїхали до Польщі через війну.

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