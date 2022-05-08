Четверть трудоспособных украинцев, оказавшихся из-за войны в Польше, уже нашли работу

Около четверти украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Польшу с началом полномасштабной войны, уже устроились там на работу.

Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра внутренних дел Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, пишет "Европейская правда".

По его словам, идентификационный номер PESEL получили 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста и более 100 тысяч из них официально трудоустроены.

"В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – отметил замминистра.

Павел Шефернакер отметил, что украинцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить их.

Павел Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины. По его словам, пока страна не получила от ЕС средств для поддержки украинцев, переехавших в Польшу из-за войны.

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