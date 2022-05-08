Кулеба обговорив з Блінкеним нові санкції проти РФ

Голова МЗС України стверджує – нові санкції США проти Росії вже "на підході".

Як повідомляє "Європейська правда",- про це Дмитро Кулеба повідомляє на своїй сторінці у twitter.

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з держсекретарем Блінкеним скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки",- пише український міністр.

У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з @SecBlinken скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що "ми завжди відкриті для додаткових санкцій". "Цього тижня я поговорю з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не робити", - сказав Байден журналістам у Білому домі.

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