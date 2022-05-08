Кулеба обсудил с Блинкеным новые санкции против РФ

Глава МИД Украины утверждает – новые санкции США против России уже "на подходе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дмитрий Кулеба сообщает на своей странице в twitter.

"В День памяти и примирения, День победы в Европе с госсекретарем Блинкеным скоординировали шаги для приближения победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности",- пишет украинский министр.

У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з @SecBlinken скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что "мы всегда открыты для дополнительных санкций". "На этой неделе я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", - сказал Байден журналистам в Белом доме.