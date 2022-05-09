Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єр Чехії про виступ Путіна: брехню коментувати марно

Понеділок, 9 травня 2022, 15:15

Президент РФ Владімір Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію, у тому числі у своєму виступі під час параду російської армії з нагоди 9 травня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава чеського уряду Петер Фіала сказав ČTK.

"У своїй промові Владімір Путін продовжував поширювати неправдиву інформацію та навмисне спотворював історію та сьогодення, якими російська пропаганда прагне виправдати неспровоковану агресію Росії в Україні. 

Немає сенсу протистояти кожній окремо взятій брехні, яка була зроблена в Москві, але промова підтвердила важливість об’єднаних і енергійних дій Заходу проти агресора", - сказав Фіала.

Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, а мобілізацію на війну не оголосив. 

Путін згадав колишні битви та "єдиний радянський народ".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін продемонстрував "легкий блиск розпачу" у своїй промові у День перемоги у понеділок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Чехія Путін

Статті

Виборчі перегони під час війни: як оновлення Конгресу може змінити політику США

Вже скоро всі важливі питання у США, включаючи й війну в Україні, будуть розглядатися крізь призму виборів 8 листопада. 
9 травня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Як Болгарія знайшла компроміс між зброєю для України та збереженням коаліції

Болгарія до останнього утримувалася від різких оцінок російської поведінки на міжнародній арені. Зараз ця ситуація змінюється, проте не все так просто.
7 травня 2022 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

План відновлення України має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.
6 травня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви