Прем’єр Чехії про виступ Путіна: брехню коментувати марно

Президент РФ Владімір Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію, у тому числі у своєму виступі під час параду російської армії з нагоди 9 травня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава чеського уряду Петер Фіала сказав ČTK.

"У своїй промові Владімір Путін продовжував поширювати неправдиву інформацію та навмисне спотворював історію та сьогодення, якими російська пропаганда прагне виправдати неспровоковану агресію Росії в Україні.

Немає сенсу протистояти кожній окремо взятій брехні, яка була зроблена в Москві, але промова підтвердила важливість об’єднаних і енергійних дій Заходу проти агресора", - сказав Фіала.

Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, а мобілізацію на війну не оголосив.

Путін згадав колишні битви та "єдиний радянський народ".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін продемонстрував "легкий блиск розпачу" у своїй промові у День перемоги у понеділок.