Премьер Чехии о выступлении Путина: ложь комментировать бесполезно

Президент РФ Владимир Путин продолжает целенаправленно искажать историю, в том числе в своем выступлении во время парада российской армии по случаю 9 мая.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава чешского правительства Петер Фиал сказал ČTK.

"В своей речи Владимир Путин продолжал распространять ложную информацию и умышленно искажал историю и настоящее, которыми российская пропаганда стремится оправдать неспровоцированную агрессию России в Украине".

Нет смысла противостоять каждому отдельно взятому вранью, которое было сделано в Москве, но речь подтвердила важность объединенных и энергичных действий Запада против агрессора", - сказал Фиала.

Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, а мобилизацию на войну не объявил.

Путин вспомнил прежние битвы и "единственный советский народ".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин продемонстрировал "легкий блеск отчаяния" в своей речи в День победы в понедельник.