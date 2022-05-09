В Україну прибули 45 пожежних машин - допомога від Італії

В Україну прибули 45 пожежних машин, переданих Італією у співпраці з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

Машини планують розподілити по різних гарнізонах Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб замінити техніку українських рятувальників, яка постраждала внаслідок бойових дій.

У Єврокомісії раніше повідомили, що ця допомога координувалася через механізм цивільного захисту ЄС. Машини прибули спершу до логістичного хабу у Словаччині і вже звідти - в Україну.

Україна отримала техніку для пожежників і рятувальників вже від низки європейських країн, зокрема, Британії, Франції, Нідерландів.