В Україну прибули 45 пожежних машин - допомога від Італії
Понеділок, 9 травня 2022, 17:57
В Україну прибули 45 пожежних машин, переданих Італією у співпраці з ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".
Машини планують розподілити по різних гарнізонах Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб замінити техніку українських рятувальників, яка постраждала внаслідок бойових дій.
У Єврокомісії раніше повідомили, що ця допомога координувалася через механізм цивільного захисту ЄС. Машини прибули спершу до логістичного хабу у Словаччині і вже звідти - в Україну.
Україна отримала техніку для пожежників і рятувальників вже від низки європейських країн, зокрема, Британії, Франції, Нідерландів.
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