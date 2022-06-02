Путін не готовий до реальних переговорів з Україною – прем’єр Словаччини

Президент України Володимир Зеленський хоче домовитися про мир і зберегти територіальну цілісність України, але Владімир Путін не дає йому такої можливості.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на aktuality, про це заявив на конференції з безпеки Globsec 2022 у Братиславі заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер

"Наш обов'язок - допомогти Україні перемогти, щоб ми могли перемогти разом з ними", - сказав Гегер.

За його словами, наразі Путін не дає Україні можливості сісти за стіл переговорів. "Ви запитуєте, чи можуть вони вести переговори. Але про що? Щоб Україна віддала свою територію Росії, тому що Росія вважає це правильним?" — запитує словацький прем'єр.

Він додає – війна сталася через те, що демократичний світ довго нехтував природою Путіна.

"Це чудовий будильник для нас, і ми повинні зробити уроки з цієї ситуації… Владімір Путін атакував наші цінності і перевіряє, наскільки ми в них віримо. Я вдячний за те, що Захід показав, що ми живемо з цими цінностями і поважаємо їх, тому що це найкращі цінності, які у нас є", – резюмує Гегер. прем’єр-міністр Словацької Республіки.

Ця заява була зроблена на спільній пресконференції разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим та прем'єр-міністром Латвії Артурсом Каріньшем.

Своєю чергою, Каріш додав, що довгострокового миру та безпеки в Європі можна досягти лише одним шляхом – перемогою України та поразкою Росії у цій війні. "Будь-який результат, окрім явної поразки Росії, яку визнає Москва, означатиме, що Росія рано чи пізно знову атакує, чи то на Україну, чи то десь ще", - вважає він.

"Єдиний спосіб досягти миру - витіснити російську армію з території України. Немає іншого виходу, крім явної перемоги (України) та її повної територіальної цілісності. Тут немає місця для компромісу", - додає прем'єр-міністр Болгарії Петков.