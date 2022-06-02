Путин не готов к реальным переговорам с Украиной – премьер Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о мире и сохранить территориальную целостность Украины, но Владимир Путин не дает ему такой возможности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality, об этом заявил на конференции по безопасности Globsec 2022 в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Наша обязанность - помочь Украине победить, чтобы мы могли победить вместе с ними", - сказал Хегер.

По его словам, сейчас Путин не дает Украине возможности сесть за стол переговоров. "Вы спрашиваете, могут ли они вести переговоры. Но о чем? Чтобы Украина отдала свою территорию России, потому что Россия считает это правильным?" - спрашивает словацкий премьер.

Он добавляет – война произошла из-за того, что демократический мир долго пренебрегал природой Путина.

"Это замечательный будильник для нас, и мы должны сделать уроки по этой ситуации... Владимир Путин атаковал наши ценности и проверяет, насколько мы в них верим. Я благодарен за то, что Запад показал, что мы живем с этими ценностями и уважаем их, поэтому что это лучшие ценности, которые у нас есть", – резюмирует Хегер. Премьер-министр Словацкой Республики.

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и премьер-министром Латвии Артурсом Кариньшем.

В свою очередь, Кариш добавил, что долгосрочный мир и безопасность в Европе можно достичь только одним путем – победой Украины и поражением России в этой войне. "Любой результат, кроме явного поражения России, которое признает Москва, будет означать, что Россия рано или поздно снова атакует, будь то Украина, или где-то еще", - считает он.

"Единственный способ достичь мира - вытеснить российскую армию с территории Украины. Нет другого выхода, кроме явной победы (Украины) и ее полной территориальной целостности. Здесь нет места для компромисса", - добавляет премьер-министр Болгарии Петков.