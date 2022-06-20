Австрія відновить закриту вугільну електростанцію через проблеми з газом РФ

Через скорочення поставок російського газу Австрія вирішила відновити роботу зупиненої вугільної електростанції.

Про це повідомив офіс федерального канцлера у Відні, пише "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Теплоелектростанція Меллах у Штирії, яка в цей час закрита, має бути переобладнана таким чином, щоб у разі надзвичайної ситуації на ній можна було знову виробляти електрику та тепло з вугілля.

Федеральна канцелярія оголосила про це після кризового засыдання уряду, в якому канцлер, міністр з питань захисту клімату та міністр економіки обговорили з експертами, як забезпечити енергопостачання.

Станція у Меллаху на південь від Грацу була останньою вугільною електростанцією в Австрії. Навесні 2020 року тут востаннє використовувалося вугілля для вироблення електроенергії.

Потім станцію вивели у "резерв" і переобладнали для виробництва енергії з газу. Тепер станцію треба буде знову переобладнати для використання вугілля.

Рішення у Відні було ухвалене після того, як сусідня Німеччина оголосила про заходи через зменшення поставок російського газу, включаючи збільшення залежності від вугільних електростанцій.



