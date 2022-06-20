Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию ​​из-за проблем с газом из РФ

Из-за сокращения поставок российского газа Австрия решила возобновить работу остановленной угольной электростанции.

Об этом сообщил офис федерального канцлера в Вене, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Теплоэлектростанция Меллах в Штирии, которая в это время закрыта, должна быть переоборудована таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на ней можно было снова производить электричество и тепло из угля.

Федеральная канцелярия объявила об этом после кризисного заседания правительства, в котором канцлер, министр по защите климата и министр экономики обсудили с экспертами, как обеспечить энергоснабжение.

Станция в Меллахе к югу от Граца была последней угольной электростанцией в Австрии. Весной 2020 года здесь последний раз использовался уголь для выработки электроэнергии.

Затем станцию ​​вывели в "резерв" и переоборудовали для производства энергии из газа. Теперь станцию ​​нужно будет снова переоборудовать для использования угля.

Решение в Вене было принято после того, как соседняя Германия объявила о мерах по уменьшению поставок российского газа, включая увеличение зависимости от угольных электростанций.