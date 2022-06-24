Парламент Болгарії погодився розблокувати рух Північної Македонії до ЄС, але з умовами

Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами, які навряд чи будуть прийнятні для Північної Македонії.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

За проголосували 170 депутатів, проти - 37, 21 - утрималися.

Резолюція на основі пропозиції від головуючої у Раді ЄС Франції висуває умови, що "ніщо у процесі руху Північної Македонії до ЄС не має інтерпретуватися як визнання Болгарією македонської мови", яку Софія вважає діалектом болгарської.

Також від Скоп’є за компромісом вимагають визнати болгар у конституції як націєутворюючий етнос та "позбутися мови ненависті" щодо Болгарії і виконати інші умови за угодою від 2017 року.

У дебатах перед голосуванням лідер "Демократичної Болгарії" Христо Іванов, яка внесла ініціативу, закликав депутатів "не змарнувати нагоду" і вирішити питання перед тим, як головування Франції у Раді ЄС завершиться в кінці червня.

"Врешті, це в наших інтересах - щоб країни Західних Балкан, Албанія і Північна Македонія, могли вступити до ЄС", - заявив він, додавши, що "найкращим інструментом тиску буде сам переговорний процес".

У Північній Македонії напередодні заявили, що умова про визнання болгарської меншини у преамбулі конституції та загалом французька пропозиція в актуальному вигляді є неприйнятною.

Країна має статус кандидата на вступ до ЄС вже 17 років і в 2020 році отримала "зелене світло" на початок перемовин про членство, але дати перемовин так і не визначили.

Через болгарські претензії до прочитання історії та питань ідентичності заблокувалася євроінтеграція і Північної Македонії, і Албанії, оскільки свого часу заявки країн вирішили розглядати "пакетом".

Детальніше про це у статті Євроінтеграція в обмін на ідентичність: куди веде конфлікт болгар та македонців,

а також: Заблокований шлях до ЄС: чому не вдалося зрушити інтеграцію Балкан та як це вплине на Україну