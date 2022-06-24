Парламент Болгарии согласился разблокировать движение Северной Македонии в ЕС, но с условиями

Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии, но условия которой вряд ли будут приемлемы для Северной Македонии.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

За проголосовали 170 депутатов, против – 37, 21 – воздержались.

Четыре партии объединили усилия, чтобы обеспечить голоса для проекта на основе предложения от председательствующей в Совете ЕС Франции.

Резолюция выдвигает условия, что "ничто в процессе движения Северной Македонии в ЕС не должно интерпретироваться как признание Болгарией македонского языка", который София считает диалектом болгарского.

Также от Скопье требуют признать болгар в конституции как нациеобразующий этнос и "избавиться от языка ненависти" в отношении Болгарии и выполнить другие условия по соглашению от 2017 года.

В дебатах перед голосованием лидер "Демократической Болгарии" Христо Иванов, внесший инициативу, призвал депутатов "не упустить возможность" и решить вопрос перед тем, как председательство Франции в Совете ЕС завершится в конце июня.

"В конце концов, это в наших интересах - чтобы страны Западных Балкан, Албания и Северная Македония, могли вступить в ЕС", - заявил он, добавив, что "наилучшим инструментом давления будет сам переговорный процесс".

В Северной Македонии накануне заявили, что условие о признании болгарского меньшинства в преамбуле конституции и вообще французское предложение в актуальном виде неприемлемо.

Страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС уже 17 лет и в 2020 году получила "зеленый свет" до начала переговоров о членстве, но дать переговоры так и не определили.

Из-за болгарских претензий к прочтению истории и вопросам идентичности заблокировалась евроинтеграция и Северной Македонии, и Албании, поскольку в свое время заявки стран решили рассматривать "пакетом".

Детальнее об этом в статье Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев,

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