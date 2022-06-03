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Посол у Німеччині: ми ніколи не відмовимось від Криму, але треба бути реалістами

П'ятниця, 3 червня 2022, 10:19

Посол України в Німеччини Андрій Мельник заявив, що першочерговим завданням у війні є повернення території, захоплених Росією за 100 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі ZDF.

"Ми ніколи не відмовимося від Криму. Це зрозуміло", - сказав Мельник.

Але, як визнав дипломат, треба бути реалістами. За його словами, Україна поки не має переваги на полі бою, тому перша мета – відвоювати території, які були окуповані Росією протягом 100 днів.

Звертаючись до німецького уряду, Мельник знову закликав до швидкої доставки обіцяної Німеччиною зброї. Він задоволений нещодавнім оголошенням канцлера Олафа Шольца про озброєння для України.

"Але якщо чесно, то за 100 днів війни в Україну досі з Німеччини не було доставлено жодної важкої техніки", - сказав посол і додав, що підозрює, що перша зброя надійде лише до кінця червня.

Він висловив сподівання, що Німеччина допоможе Україні припинити війну.

Як повідомлялося, Мельник назвав справжнім проривом заяву Шольца щодо зброї для України.

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Війна з РФ Німеччина Крим

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