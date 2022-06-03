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Посол в Германии: мы никогда не откажемся от Крыма, но нужно быть реалистами

Пятница, 3 июня 2022, 10:19

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что первоочередной задачей в войне является возвращение территории, захваченной Россией за 100 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире ZDF.

"Мы никогда не откажемся от Крыма. Это понятно", – сказал Мельник.

Но, как признал дипломат, нужно быть реалистами. По его словам, у Украины пока нет преимущества на поле боя, поэтому первая цель – отвоевать территории, которые были оккупированы Россией в течение 100 дней.

Обращаясь к германскому правительству, Мельник снова призвал к быстрой доставке обещанного Германией оружия. Он удовлетворен недавним объявлением канцлера Олафа Шольца о вооружении для Украины.

"Но если честно, то за 100 дней войны в Украине до сих пор из Германии не было доставлено ни одной единицы тяжелой техники", - сказал посол и добавил, что подозревает, что первое оружие поступит только к концу июня.

Он выразил надежду, что Германия поможет Украине прекратить войну.

Как сообщалось, Мельник назвал настоящим прорывом заявление Шольца по поводу оружия для Украины.

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