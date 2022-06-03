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Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими назад виробнику

П'ятниця, 3 червня 2022, 21:01

Управління оборонних закупівель Швейцарії дозволило Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими оборонній групі Rheinmetall.

Про це йдеться у заяві на сайті управління, пише "Європейська правда".

Німеччина та Польща звернулися до Швейцарії з проханням передати озброєння із попередніх чи нинішніх армійських запасів.

"Німеччина може вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими назад компанії Rheinmetall 12 років тому, оскільки обмежень більше немає. Списані танки Leopard 2 не будуть передані Польщі; це вимагатиме виведення з експлуатації і, отже, рішення парламенту", - йдеться у заяві.

У період з грудня 2010 року по травень 2011 року Швейцарія продала 42 виведених з експлуатації танки виробнику Rheinmetall. Тоді на всіх танках було демонтовано 120-мм гармату, систему залпового вогню, кулемети, бортовий зв’язок та інше обладнання. Ці частини залишилися в Швейцарії як запчастини до решти танків Leopard.

Крім того, Швейцарія передасть Великій Британії частину первинної партії протитанкових засобів, замовлених у шведської компанії Saab AB. Більшість замовлених систем буде доставлено до Швейцарії на початок 2023 року, як і планувалося.

"В останні тижні від європейських держав надійшли запити до Швейцарії щодо постачання військової техніки. Ідеться також про те, що країни можуть поповнити свої запаси після того, як вони надали Україні військові системи", - зазначили в управлінні.

Раніше повідомлялося, що швейцарський уряд заблокував постачання Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.

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Швейцарія Німеччина Польща

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