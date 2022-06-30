Власник опозиційного каналу Грузії заявив, що в посольстві США на нього напали лідери правлячої партії

Власник грузинського опозиційного телеканалу Pirveli Вато Церетелі заявив, що кілька лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" напали на нього на території посольства США у Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Церетелі заявив в етері свого каналу.

За його словами, випадок стався під час прийому з нагоди Дня незалежності США. У побитті брали участь члени "Грузинської мрії" Анрі Оханашвілі, Бека Одішарія та Іраклій Заркуа.

"Оханашвілі підійшов до мене, за ним підійшли Одішарія, Заркуа, (Леван) Мгалобішвілі. Він схопив мене за горло і почав сперечатися. Я щось кричав, а тоді поклав руку на своє обличчя. Я не встиг і подумати нічого, коли інший мене смикнув, третій потряс за руку. Я обом врізав в обличчя. Усе сталося так несподівано, одна рука, інше і тут кинули склянку", – заявив Церетелі.

Він уточнив, що хтось із депутатів кинув йому склянку в обличчя у дворі посольства США, де в той час перебували близько 300 людей. Власник Pirveli також закликав американське диппредставництво передати записи з камер відеоспостереження.

Один із депутатів, Анрі Оханашвілі, сказав, що Церетелі влаштував провокацію: "Провокація продовжувалась, тоді, звісно, я зреагував і отримав відповідь, на яку він (Церетелі) заслуговував".

У посольстві США в Грузії заявили, що вивчають ситуацію.