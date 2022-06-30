Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии

Владелец грузинского оппозиционного телеканала Pirveli Вато Церетели заявил, что несколько лидеров правящей партии "Грузинская мечта" напали на него на территории посольства США в Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Церетели заявил в эфире своего канала.

По его словам, случай произошел при приеме по случаю Дня независимости США. В избиении участвовали члены "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, Бека Одишария и Ираклий Заркуа.

"Оханашвили подошел ко мне, за ним подошли Одишария, Заркуа, (Леван) Мгалобишвили. Он схватил меня за горло и начал спорить. Я что-то кричал, а потом положил руку на свое лицо. Я не успел и подумать ничего, когда другой меня дернул, третий потряс за руку. Я обоим врезал в лицо. Все произошло так неожиданно, одна рука, другое и здесь бросили стакан", - заявил Церетели.

Он уточнил, что кто-то из депутатов бросил ему стакан в лицо во дворе посольства США, где в это время находились около 300 человек. Владелец Pirveli также призвал американское диппредставительство передать записи с камер видеонаблюдения.

Один из депутатов, Анри Оханашвили, сказал, что Церетели устроил провокацию: "Провокация продолжалась, тогда, конечно, я среагировал и получил ответ, которого он (Церетели) заслуживал".

В посольстве США в Грузии заявили, что изучают ситуацию.