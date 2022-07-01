У залі Верховної ради встановили прапор ЄС

Прапор Євросоюзу встановлено у залі Верховної ради.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання 1 липня після виступів президента України Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до зали було внесено прапор Євросоюзу.



Прапор встановлено праворуч від президії, ліворуч - державний прапор України.

"До сьогоднішнього ранку у мене було дві мрії. Перша - коли в залі Верховної ради, поруч із жовто-блакитним стягом України, майорітиме прапор Європейського Союзу! Друга - коли я нарешті зніму військовий однострій та одягну білу сорочку з костюмом, аби проводити пленарні засідання у мирному парламенті. Перша мрія вже збулась. Значить і друга здійсниться. Обов’язково!" - написав спікер Руслан Стефанчук у Facebook.

Нагадаємо, керівники гілок влади підписали у Верховній раді спільну заяву задля досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС.

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