В зале Верховной рады установили флаг ЕС

Флаг Евросоюза установили в зале Верховной рады.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Інтерфакс-Україна".

Во время заседания 1 июля после выступлений президента Украины Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в зал внесли флаг Евросоюза.

Флаг установлен справа от президиума, слева – государственный флаг Украины.

"До сегодняшнего утра у меня было две мечты. Первая - когда в зале Верховной рады, рядом с сине-желтым флагом Украины, будет развеваться флаг Европейского Союза! Вторая - когда я наконец сниму военную форму и надену белую рубашку с костюмом, чтобы проводить пленарные заседания в мирном парламенте. Первая мечта уже сбылась. Значит и вторая сбудется. Обязательно!" – написал спикер Руслан Стефанчук в Facebook.

Напомним, руководители ветвей власти подписали в Верховной раде совместное заявление для достижения стратегической цели – членства Украины в ЕС.

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