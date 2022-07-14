В МЗС назвали важливим черговий звіт місії ОБСЄ про воєнні злочини Росії в Україні

Міністерство закордонних справ вважає звіт другої місії експертів Московського механізму ОБСЄ важливим внеском у документування злочинів Росії в Україні та притягнення до відповідальності всіх відповідальних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві українського МЗС.

Там зазначається, що звіт другої місії експертів ОБСЄ "фіксує значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України".

Зокрема експерти ОБСЄ підтвердили використання російськими військами запальних та касетних боєприпасів, фосфорних бомб та термобаричної зброї. Це призвело до сотень жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів.

Серед найбільш серйозних порушень у звіті вказані:

цілеспрямоване вбивство мирних жителів, зокрема журналістів, правозахисників та місцевих мерів;

злочинну практику створення та використання збройними силами РФ так званих фільтраційних центрів;

масштабні депортації цивільних українців до Росії;

різні форми жорстокого поводження, включаючи катування, завдані затриманим цивільним особам і військовополоненим;

незаконні затримання, викрадення та насильницькі зникнення;

засудження до смертної кари.

"Документ говорить про те, що події в Бучі та Ірпені, які відвідала Місія, є кричущими прикладами серйозних порушень російськими збройними силами міжнародного гуманітарного права згідно з Женевськими конвенціями та їх Додатковими протоколами, та є воєнними злочинами", – наголошують у МЗС.

Нагадаємо, З березня 46 держав-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну, активували Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ в Україну. Йдеться про формальну процедуру, встановлену в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.

Перший звіт місії Московського механізму ОБСЄ про порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією під час війни проти України, було опубліковано у квітні 2022 року. Тоді МЗС привітало його публікацію.