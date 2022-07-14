В МИД назвали важным очередной отчет миссии ОБСЕ о военных преступлениях России в Украине

Министерство иностранных дел считает отчет второй миссии экспертов Московского механизма ОБСЕ важным вкладом в документирование преступлений России в Украине и привлечение к ответственности всех ответственных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Отмечается, что отчет второй миссии экспертов ОБСЕ "фиксирует значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие зверства, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины" .

В частности, эксперты ОБСЕ подтвердили использование российскими войсками зажигательных и кассетных боеприпасов, фосфорных бомб и термобарического оружия. Это привело к сотням жертв среди гражданского населения и повреждению гражданских объектов.

Среди наиболее серьезных нарушений в отчете указаны:

целенаправленное убийство мирных жителей, в том числе журналистов, правозащитников и местных мэров;

преступную практику создания и использования вооруженными силами РФ так называемых фильтрационных центров;

масштабные депортации гражданских украинцев в Россию;

различные формы жестокого обращения, включая пытки, причиненные задержанным гражданским лицам и военнопленным;

незаконные задержания, похищения и насильственные исчезновения;

приговор к смертной казни.

"Документ говорит о том, что посещаемые Миссией события в Буче и Ирпене являются вопиющими примерами серьезных нарушений российскими вооруженными силами международного гуманитарного права согласно Женевским конвенциям и их Дополнительным протоколам, и являются военными преступлениями", - подчеркивают в МИД.

Напомним, 3 марта 46 государств-участников ОБСЕ, включая Украину, активировали Московский механизм ОБСЕ по вторжению РФ в Украину. Речь идет о формальной процедуре, установленной в рамках ОБСЕ, позволяющей развертывать краткосрочную международную миссию по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ.

Первый отчет миссии Московского механизма ОБСЕ о нарушении международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией во время войны против Украины, был опубликован в апреле 2022 года. Тогда МИД приветствовал его публикацию.