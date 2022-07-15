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Німеччина передала 80 пікапів для ЗСУ

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П'ятниця, 15 липня 2022, 13:48

Німеччина протягом останніх тижнів передала для Збройних сил України 80 пікапів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня Німеччина опублікувала перелік зброї та боєприпасів, які вже були передані Україні або мають бути передані згодом для допомоги у захисті від російської агресії.

У переліку - летальна та нелетальна зброя, передана із запасів Збройних сил Німеччини або від німецьких виробників за кошти Німеччини для розбудови безпеки, як у 2022 році збільшили до 2 млрд євро. 

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