Німеччина передала 80 пікапів для ЗСУ

Німеччина протягом останніх тижнів передала для Збройних сил України 80 пікапів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України" - йдеться у повідомленні.

#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів 🚙🚙 для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022

Нагадаємо, 13 липня Німеччина опублікувала перелік зброї та боєприпасів, які вже були передані Україні або мають бути передані згодом для допомоги у захисті від російської агресії.

У переліку - летальна та нелетальна зброя, передана із запасів Збройних сил Німеччини або від німецьких виробників за кошти Німеччини для розбудови безпеки, як у 2022 році збільшили до 2 млрд євро.