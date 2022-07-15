Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия передала 80 пикапов для ВСУ

Пятница, 15 июля 2022, 13:48

Германия в последние недели передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter посольства Германии в Украине.

"В последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины" - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Проблемы Супермарио: почему проукраинский премьер Италии оказался в шаге от отставки

Драги стал главным адвокатом Украины в Италии и сыграл ключевую роль в предоставлении нам статуса кандидата в ЕС. Сейчас он на грани отставки... (укр.)
15 июля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Как война подтолкнула украинский и польский бизнес усилить сотрудничество

Польская сторона заинтересована в объединении усилий с украинскими коллегами для совместной экспансии на рынки Африки и Азии (укр.)
15 июля 2022 — Марцин Новацки, Назар Бобицкий, ZPP

5 путей помочь украинцам во время войны: инструкция для ваших друзей-иностранцев

Цель нашего текста – помочь определиться тем иностранцам, кому проще донатить на гуманитарные цели для помощи Украине.
14 июля 2022 — Кристина Бондарева, Европейская правда