Германия передала 80 пикапов для ВСУ

Германия в последние недели передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter посольства Германии в Украине.

"В последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины" - говорится в сообщении.

#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів 🚙🚙 для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.