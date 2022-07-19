Майже 33 000 українців попросили у Фінляндії тимчасовий захист, відмов немає

32 700 українців подали запит у Фінляндії на отримання тимчасового захисту після вторгнення Росії до України.

Такі дані наводить Міграційна служба Фінляндії (Migri), повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Станом на неділю служба також вивчала 395 заявок на надання тимчасового захисту, отриманих від громадян інших країн.

На сьогодні Migri прийняла рішення щодо 31 600 заяв, майже 31 400 рішень виявилися позитивними. Розгляд інших заяв із різних причин було перервано.

Цього року Фінляндія не ухвалила жодного негативного рішення щодо заяв про надання тимчасового захисту, повідомляє Міграційна служба.

Наразі очікуваний час розгляду заяви про надання тимчасового захисту становить один тиждень.

Нагадаємо, Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшої частини Європи, щоб звільнити місце для українців.