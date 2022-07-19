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Почти 33 000 украинцев попросили в Финляндии временную защиту, отказов - нет

Вторник, 19 июля 2022, 10:52

32 700 украинцев запросили в Финляндии временную защиту после вторжения России в Украину.

Такие данные приводит Миграционная служба Финляндии (Migri), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По состоянию на воскресенье, служба также изучала 395 заявок на предоставление временной защиты, полученных от граждан других стран.

На сегодняшний день Migri приняла решения по 31 600 заявлениям. Почти 31 400 решений оказались положительными. Рассмотрение остальных заявлений по разным причинам было прервано.

В этом году Финляндия не приняла ни одного отрицательного решения по заявлениям о предоставлении временной защиты, сообщает Миграционная служба.

В настоящее время предполагаемое время рассмотрения заявления о предоставлении временной защиты составляет одну неделю.

Напомним, Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев.

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Финляндия Война с РФ

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