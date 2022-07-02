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Сім людей постраждали в результаті буревіїв у Польщі

Субота, 2 липня 2022, 14:18

Польські надзвичайні служби отримали майже 3,7 тисяч повідомлень у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків негоди в країні, сім людей постраждали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція PAP.

Найбільш постраждала від буревіїв, які охопили країну в ніч на суботу, північ Польщі, хоча пов'язані з негодою надзвичайні ситуації були зафіксовані по всій країні.

Найбільш значущим випадком було падіння дерева на автомобіль, в якому подорожували п'ять людей. Рятувальники допомогли звільнити їх з машини, постраждалих доставили до лікарні.

Пожежники також зафіксували дві пожежі, які спалахнули в результаті удару блискавок.

Станом на суботу в результаті негоди знеструмленими лишалися 46 тисяч споживачів електроенергії.

Через буревії повідомлялося про запізнення майже 1400 потягів.

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Польща

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