Сім людей постраждали в результаті буревіїв у Польщі

Польські надзвичайні служби отримали майже 3,7 тисяч повідомлень у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків негоди в країні, сім людей постраждали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція PAP.

Найбільш постраждала від буревіїв, які охопили країну в ніч на суботу, північ Польщі, хоча пов'язані з негодою надзвичайні ситуації були зафіксовані по всій країні.

Найбільш значущим випадком було падіння дерева на автомобіль, в якому подорожували п'ять людей. Рятувальники допомогли звільнити їх з машини, постраждалих доставили до лікарні.

Пожежники також зафіксували дві пожежі, які спалахнули в результаті удару блискавок.

Станом на суботу в результаті негоди знеструмленими лишалися 46 тисяч споживачів електроенергії.

Через буревії повідомлялося про запізнення майже 1400 потягів.