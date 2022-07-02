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Семь человек пострадали в результате бури в Польше

Суббота, 2 июля 2022, 14:18

Польские чрезвычайные службы получили почти 3,7 тысячи сообщений в связи с необходимостью ликвидации последствий непогоды в стране, семь человек пострадали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Наиболее пострадала от ураганов, охвативших страну в ночь на субботу, север Польши, хотя связанные с непогодой чрезвычайные ситуации были зафиксированы по всей стране.

Наиболее значимым случаем было падение дерева на автомобиль, в котором путешествовали пять человек. Спасатели помогли уволить их из машины, пострадавших доставили в больницу.

Пожарные также зафиксировали два пожара, вспыхнувших в результате удара молний.

По состоянию на субботу в результате непогоды обесточенными оставались 46 тысяч потребителей электроэнергии.

Из-за урагана сообщалось об опоздании почти 1400 поездов.

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Польша

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