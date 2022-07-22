BBC виплатить компенсацію колишній няні Вільяма й Гаррі через скандал щодо інтерв’ю з Діаною

Британський суспільний мовник BBC оголосив, що виплатить компенсацію Александрі Петтіфер – колишній няні принців Вільяма й Гаррі – через наклеп щодо неї, завдяки чому ексжурналіст каналу Мартін Башир зміг узяти інтерв’ю в принцеси Діани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно з матеріалами судової справи, у жовтні 1995 року, коли BBC вело переговори з Діаною щодо її появи в програмі BBC Panorama, принцеса повідомила своєму адвокату, що Петтіфер нібито "зробила аборт" і що Діана "незабаром отримає довідку".

З’ясувалося, що тодішній журналіст BBC Мартін Башир, який робив інтерв’ю, заявив Діані, що няня Вільяма й Гаррі "мала роман із Його Високістю Принцем Уельським, що призвело до вагітності, яка була перервана".

Верховний суд Великої Британії, який розглядав позов Петтіфер проти мовника, постановив, що твердження Башира були неправдивими. BBC у відповідь погодився виплатити жінці "значну" суму, яка не розголошується, і покрити юридичні витрати.

"Тепер, коли ми знаємо, у наскільки шокуючий спосіб було отримане те інтерв’ю, я вирішив, що BBC більше ніколи не показуватиме цю програму. Ми також не будемо давати ліцензії на її повний або частковий показ іншим мовникам", – заявив генеральний директор BBC Тім Дейві.

Своєю чергою Александра Петтіфер висловила жаль, "що BBC визнав серйозної шкоди, яку я зазнала, тільки після судового позову", і наголосила, що є однією серед багатьох, "чиє життя постраждало від брехливого способу створення BBC Panorama".

Нагадаємо, йдеться про інтерв’ю принцеси Діани журналісту програми BBC Panorama Мартіну Баширу, в якому вона відверто розповіла про внутрішні подробиці життя королівської сім’ї – зокрема про зраду чоловіка, принца Вільяма.

Повторне розслідування, результати якого були оприлюднені у травні минулого року, виявило, що Башир порушив правила журналістської етики й фактично обманом змусив Діану взяти участь у передачі – а мовник не провів належної перевірки, щоб це виявити.

Після запису інтерв’ю Мартін Башир отримав журналістську відзнаку, працював на інших телеканалах, а у 2016 році повернувся до BBC в ролі редактора з релігійних питань. Наразі він не працює на мовнику й вибачився за інтерв’ю з Діаною.

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