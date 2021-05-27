Інтерв'ю, що призвело до трагедії: чому BBC звинуватили у смерті принцеси Діани

Заяви принца Вільяма та його брата Гаррі, в яких BBC названо винуватцем смерті їхньої матері, стало топ-новиною у Великій Британії

Новий, і дуже потужний скандал у Британії.

Знову в центрі уваги – королівська родина, проте цього разу йдеться про події, що сталися два з половиною десятиріччя тому.

Але головне, що королівська родина у цьому скандалі виявилася жертвою, а "лиходіями" – журналісти британського суспільного мовника BBC, що традиційно прискіпливо ставляться до етичності своєї роботи.

Історія повертається

Перш за все, згадаємо, що сталося у далекому 1995 році.

В королівській родині Великої Британії занепокоєні стосунками спадкоємця престолу принца Чарльза та його дружини принцеси Діани. Чутки про їхнє непорозуміння ширяться Лондоном. Між подружжям панують недовіра та підозри.

Це криза шлюбу, але не кінець. Кінець цього шлюбу почався з інтерв'ю, яке Леді Ді дала маловідомому журналісту BBC, державної телерадіокорпорації, Мартіну Баширу у програмі "Панорама".

Саме після скандальних, різких та відвертих зізнань і подробиць "внутрішньої кухні" родини в цьому інтерв'ю шлюб Чарльза та Діани розвалився.

На Діану розлютилися монарша родина та й сама королева. І було за що.

В цьому інтерв'ю дружина спадкоємця престолу порушила всі можливі табу.

Вона розповіла, що Чарльз – невірний чоловік, зізналася у власній невірності Чарльзу, розкрила подробиці своїх психічних страждань, в тому числі булімії.

Більш того, в цьому інтерв'ю Діана несподівано жорстко розкритикувала членів королівської родини. Після інтерв'ю королева Єлизавета не тільки не опиралася розлученню Чарльза з Діаною, а вимагала його. Згодом так і сталося.

А ще через два роки принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Франції.

Навіщо згадувати цей сумний епізод минулого? А саме тому, що іноді минуле повертається і його відлуння викликає землетрус.

Саме так можна назвати результати розслідування спеціальної комісії лорда Дайсона щодо обставин інтерв'ю Діани 1995 року.

Ці результати викликали справжню сенсацію. Але цього разу жертвами скандалу швидше можна назвати не членів королівської родини, а відомих журналістів.

А тому є всі підстави казати, що це розслідування матиме довгострокові наслідки.

"Стандарти BBC"

Річ у тім, що єдиною людиною, яка щось підозрювала після скандального інтерв'ю, був рідний брат принцеси Діани – граф Чарльз Спенсер. Йому було не до кінця зрозуміло, навіщо Діана погодилася на інтерв'ю і чому вона була така різка та розлючена.

Перші звинувачення на адресу журналіста Мартіна Башира з'явилися одразу після інтерв'ю. Було навіть створено комісію BBC, яка розслідувала, чи не були порушені стандарти етики та доброчесності з боку репортера.

Комісію очолював тодішній редактор новин телекорпорації Тоні Холл. І саме він повністю виправдав Башира та запевнив суспільство, що все добре.

На щастя, граф Спенсер не заспокоївся. І згодом почав вимагати провести повторне розслідування. Тоді справу доручили незалежній комісії на чолі з колишнім суддею, пером Англії – лордом Дайсоном, який має дуже добру репутацію.

Завершення місії лорда Дайсона мало ефект вибуху атомної бомби.

Послідовник давніх британських детективних традицій лорд Дайсон розкопав буквально кожну подробицю та встановив хронологію подій. І виявилося, що журналіст Мартін Башир – пройдисвіт, підробник та фальсифікатор.

Але про все по черзі.

Влітку 1995 року Мартін Башир, невідомий репортер BBC, виходить на контакт з графом Спенсером і просить його допомогти організувати зустріч із принцесою Діаною нібито для передачі їй секретної інформації про прослуховування та стеження за нею з боку МІ6 та Букінгемського палацу.

Чарльз Спенсер не вірить жодному його слову й не звертає уваги на ці балачки. Тоді Башир приносить йому платіжки про сплату гонорарів за інформацію про Діану колишньому керівнику охорони графа та деяким помічникам принцеси.

Це змусило Чарльза Спенсера зробити фатальний крок – познайомити Башира з сестрою. На зустрічі втрьох репортер продовжував розповідати страшні речі та налаштовувати Діану проти королівської родини. Йшлося знову про прослуховування, спостереження за нею, нібито плани Чарльза розлучитися і таке інше.

Спенсер знову не повірив Баширу та був упевнений, що Діана на цьому припинить спілкування з дивним журналістом.

Але буквально через місяць Діана і Башир у програмі "Панорама" роблять сенсацію. Після програми Башир стає одним із найвідоміших журналістів світу, а шлюб Діани руйнується, що зрештою закінчується її трагічною загибеллю.

Лорд Дайсон повністю викрив Мартіна Башира. Доведено, що той брехав заради інтерв'ю з Діаною, поширював дезінформацію, а головне... підробив платіжки за допомогою дизайнера корпорації BBC.

Багато спостерігачів упевнені, що це інтерв'ю і ця брехня остаточно зруйнували шлюб Чарльза і Діани, а у фіналі трагедії принцеса загинула.

Так вважають далеко не лише пересічні прихильники монархії. В офіційних заявах діти Діани, принц Вільям, герцог Кембриджський, та його брат герцог Сассекський, фактично визнали, що саме цей обман та інтерв'ю вбили їхню матір.

Додає хмизу у вогонь критики журналіста, а особливо BBC, те, що перше розслідування, яке проводив Тоні Холл, фактично замилило очі громадськості. До речі, після цього Холл став генеральним директором корпорації.

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Викриття лорда Дайсона повертає справедливість хоча б у тому, де це можливо.

Журналіст BBC Мартін Башир звільнився нібито через стан здоров'я. Подав у відставку і Тоні Холл, який обіймав посаду голови правління одного з найбільших музеїв світу – Лондонської національної галереї.

Нинішнє керівництво BBC не встигає вибачатися та посипати голову попелом.

Проте ця історія – не про чиюсь непорядність та нечесність. Вона – про впливи та стандарти.

Про великий вплив медіа в сучасному світі. Та про необхідність свято дотримуватися стандартів у журналістиці.

Незалежно від того, про кого ти пишеш чи кого розпитуєш перед софітами.

Інформація іноді також стає зброєю. А іноді вбиває. Навіть у Британії.

Автор: Володимир Куренной,

депутат Верховної ради V, VII та VIII скликань, член Міжнародного товариства шанувальників Вінстона Черчилля