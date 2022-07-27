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Глава МЗС Німеччини обіцяє Словаччині довгострокове розміщення військових і ППО

Середа, 27 липня 2022, 08:18

Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок у вівторок, 26 липня, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Бербок, зенітні ракетні комплекси "Patriot" залишаться на словацькій території так довго, як буде потрібно. "Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки", - наголосила вона.

Раніше, у березні, у Словаччині було дислоковано німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

Крім того, Бербок та міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну, в рамках яких східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

Побувавши того ж дня у Празі, де зустрілася зі своїм чеським колегою чеським колегою Яном Липавським, Анналена Бербок повідомила, що переговори між Німеччиною та Чехією про кругові постачання танків в Україну близькі до завершення і знаходяться "у фінальній фазі укладання спільного договору", який , на її думку, міг би послужити моделлю для аналогічних угод з іншими країнами.

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Німеччина Словаччина

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