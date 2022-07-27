Глава МИД Германии обещает Словакии долгосрочное размещение военных и ПВО

Военнослужащие Бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник, 26 июля, находясь в Братиславе с официальным визитом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Бербок, зенитные ракетные комплексы "Patriot" останутся на словацкой территории так долго, как потребуется. "Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности", - подчеркнула она.

Ранее, в марте, в Словакии были дислоцированы немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных вошли в состав многонациональной оперативной группы, расположенной в Словакии, которая имеет около 100 км общей границы с Украиной. Общее количество военнослужащих Бундесвера в Словакии составляет 640 человек, отметила Бербок.

Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров по круговым поставкам вооружения в Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской отражающей русской армии. .

Побывав в тот же день в Праге, где встретилась со своим чешским коллегой чешским коллегой Яном Липавским, Анналена Бербок сообщила, что переговоры между Германией и Чехией о круговых поставках танков в Украину близки к завершению и находятся "в финальной фазе заключения общего договора". по ее мнению, он мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.