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Санкції і підтримка для України: прем’єрка Швеції сказала, яким бачить шлях до припинення війни

Понеділок, 4 липня 2022, 19:32

Прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон у Києві заявила, що кращими інструментами для припинення війни є нові санкції проти РФ та підтримка для України стільки, скільки буде необхідно.

Як повідомляє УНІАН, пише "Європейська правда", про це вона сказала на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

У промові вона засудила російську агресію в цілому, злочини російських військових та масштабні руйнування, а також наголосила, що цілеспрямоване нищення Росією сільськогосподарської інфраструктури загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Магдалена Андерссон підкреслила, що відповідальність за негативні наслідки війни лежить виключно на Росії і потрібно не допустити, щоб Путін, порушивши фундаментальні принципи міжнародного права, отримав якісь здобутки..

"Ми переконані, що найкращий спосіб припинити цю війну - це збільшити підтримку Україні і збільшити тиск на Росію через додаткові санкції. І важливо, аби наші зусилля продовжувалися стільки, скільки це буде необхідно. Але ми усі знаємо, що є один легкий спосіб припинити цю війну: Росія може припинити її і відправитись додому", - наголосила прем’єрка Швеції.

Як повідомлялося, вранці Магдалена Андерссон побувала у звільнених після окупації Бучі і Бородянці

Нагадаємо, нещодавно Швеція анонсувала п'ятий пакет військової допомоги для України з протитанковою зброєю, кулеметами та обладнанням для розмінування. До попереднього увійшли протикорабельні ракети

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Швеція Війна з РФ

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