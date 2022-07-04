Санкции и поддержка для Украины: премьер Швеции сказала, каким видит путь к прекращению войны

Премьер Швеции Магдалена Андерссон в Киеве заявила, что лучшими инструментами для прекращения войны являются новые санкции против РФ и поддержка для Украины столько, сколько будет необходимо.

Как сообщает УНИАН, пишет "Европейская правда", об этом она сказала на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

В речи она осудила российскую агрессию в целом, преступления российских военных и масштабные разрушения, а также отметила, что целенаправленное уничтожение Россией сельскохозяйственной инфраструктуры создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности.

Магдалена Андерссон подчеркнула, что ответственность за негативные последствия войны лежит исключительно на России и нужно не допустить, чтобы Путин, нарушив фундаментальные принципы международного права, получил какие-то достижения.

"Мы убеждены, что лучший способ прекратить эту войну – это увеличить поддержку Украины и увеличить давление на Россию путем дополнительных санкций. И важно, чтобы наши усилия продолжались столько, сколько это будет необходимо. Но мы все знаем, что есть один легкий способ прекратить эту войну: Россия может прекратить её и отправиться домой", - подчеркнула премьер Швеции.

Как сообщалось, утром Магдалена Андерссон побывала в освобожденных после оккупации Бучи и Бородянке.

Напомним, недавно Швеция анонсировала пятый пакет военной помощи для Украины с противотанковым оружием, пулеметами и оборудованием для разминирования. В предыдущий вошли противокорабельные ракеты.