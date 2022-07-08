Головуюча в ЄС Чехія підтримує швидкий вступ Хорватії до Шенгену

Чехія буде прагнути до того, щоб під час її головування Євросоюз погодив вступ Хорватії до Шенгенської зони.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після зустрічі зі своїм хорватським колегою Андрієм Пленковичем в Празі, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Пленкович заявив, що його країна хоче увійти до Шенгенської зони у січні 2023 року. Фіала заявив, що це можливо і що він також відчуває значну підтримку серед лідерів ЄС на неформальних зустрічах у цьому питанні.

Обидва лідери також говорили, зокрема, про європейську інтеграцію країн Західних Балкан.

"Ми хотіли б просунутися в інтеграції Західних Балкан, включаючи Боснію та Герцеговину", – сказав Фіала.

Нагадаємо, у червні Рада ЄС схвалила загальні підходи у реформі Шенгенської зони, що має на меті краще підготувати систему до можливих викликів.

Зокрема, пропонується нова процедура реагування на нелегальних мігрантів, які пересуваються всередині ЄС. Механізм передбачає, що країна зможе повертати виявлених у прикордонній зоні нелегальних мігрантів на територію країни, звідки вони прибули - у рамках транскордонної співпраці правоохоронців.