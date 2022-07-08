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Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает скорейшее вступление Хорватии в Шенген

Пятница, 8 июля 2022, 11:07

Чехия будет стремиться к тому, чтобы во время ее председательства Евросоюз согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Праге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пленкович заявил, что его страна хочет войти в Шенгенскую зону в январе 2023 года. Фиала заявил, что это возможно и что он также испытывает значительную поддержку среди лидеров ЕС на неформальных встречах по этому вопросу.

Оба лидера также говорили, в частности, о европейской интеграции стран Западных Балкан.

"Мы хотели бы продвинуться в интеграции Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину", – сказал Фиал.

Напомним, в июне Совет ЕС одобрил общие подходы в реформе Шенгенской зоны, которая стремится лучше подготовить систему к возможным вызовам.

В частности, предлагается новая процедура реагирования на нелегальных мигрантов, передвигающихся внутри ЕС. Механизм предполагает, что страна сможет возвращать выявленных в приграничной зоне нелегальных мигрантов на территорию страны, откуда они прибыли - в рамках трансграничного сотрудничества правоохранителей.

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Хорватия Чехия

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