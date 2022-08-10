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США вважають, що росіяни вже вчаться керувати іранськими дронами – ЗМІ

Середа, 10 серпня 2022, 19:35

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що російські військові протягом останніх кількох тижнів почали навчатися керувати безпілотниками в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це неназваний посадовець адміністрації США повідомив у коментарі CNN.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотних літальних апаратів з Ірану в Росію", – цитує телеканал співрозмовника.

Він зазначив, що дані розвідки про навчання росіян в Ірані були нещодавно розсекречені.

За даними CNN, Іран ще в червні почав навчання російських представників на безпілотниках Shahed-191 і Shahed-129 на аеродромі Кашан, що на південь від Тегерана. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Пізніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтону відомо про наміри Ірану продати Росії сотні безпілотників, які вона може використовувати у війні в Україні.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

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