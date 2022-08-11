Україна підтвердила відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини

Україна відновила транспортування російської нафти південною ділянкою нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини.

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу", пише "Європейська правда".

"4 серпня АТ "Укртранснафта" вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у зв’язку з несплатою ПАТ "Транснєфть" авансового платежу за транспортування нафти", - йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили, що отримали оплату за транзит російської нафти від угорської нафтової компанії MOL та 10 серпня "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.

При цьому "Укртранснафта" не отримала інформації про оплату транзиту нафти Чехією.

"Укртранснафта не отримала офіційного листа від "Транснєфті" про те, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка керує ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні", – повідомили в компанії.

У четвер голова правління компанії Mero заявив, що поставки нафти до Чехії по нафтопроводу "Дружба" можуть бути відновлені в п'ятницю або суботу.

Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.