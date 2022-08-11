Украина подтвердила возобновление транзита российской нефти в Венгрию и Словакию

Украина возобновила транспортировку российской нефти по южному участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза", пишет "Европейская правда".

"4 августа АО "Укртранснефть" вынужденно остановило транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой ПАО "Транснефть" авансового платежа за транспортировку нефти", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что получили оплату за транзит российской нефти от венгерской нефтяной компании MOL и 10 августа "Укртранснефть" возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

При этом "Укртранснефть" не получила информации об оплате транзита нефти по Чехии.

"Укртранснефть не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, которая управляет участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – сообщили в компании.

В четверг глава правления компании Mero заявил, что поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены в пятницу или субботу.

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.