В ЄС вказали Грузії на невдачі у сферах верховенства права, управління та прав людини

В ЄС кажуть, що спостерігають невдачі Грузії у ключових сферах верховенства права, управління та прав людини.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель з нагоди публікації звіту про стан виконання Грузією Угоди про асоціацію з ЄС.

"Грузія продовжувала свій шлях реформ у складних умовах, на тлі соціально-економічного відновлення після COVID-19, напруженої політичної ситуації та загарбницької війни Росії проти України. Проте ми спостерігаємо невдачі в ключових сферах верховенства права, управління та прав людини. Оскільки Грузія розпочинає новий етап своїх відносин з ЄС, з європейською перспективою, вона має прийняти відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає її заявленим цілям і прагненням її громадян", – заявив Боррель.

Останній звіт, підготовлений Європейською службою зовнішніх дій та службами Європейської комісії, показує, що Угода про асоціацію між ЄС та Грузією продовжує залишатися рушієм реформ. Загалом процес узгодження національного законодавства з законодавством ЄС у рамках Угоди про асоціацію йде добре та прогресує, відзначили автори звіту.

"Однак у 2021 році виклики загрожували підірвати демократичні основи країни, а також були невдачі щодо верховенства права. Це демонструє необхідність відновлення та серйозної відданості демократичній консолідації, судовим реформам і діям, спрямованим на зменшення політичної поляризації та зміцнення верховенства права та гарантування професійного, плюралістичного та незалежного медіа-середовища. Це важливі пріоритети для просування Грузії на її європейському шляху" - йдеться у повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби.

В ЄС нагадують, що продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі шляхом продовження зусиль Спеціального представника ЄС, його участі в якості співголови в Женевських міжнародних дискусіях і постійної присутності на місцях Моніторингової місії ЄС.

"Після рішення Європейської ради надати Грузії перспективу членства в ЄС і готовності надати статус кандидата після вирішення пріоритетів, визначених у висновку Єврокомісії, тепер м’яч на боці Грузії" - зазначив єврокомісар з політики сусідства Олівер Варгеї.

За його словами, ЄС продовжить підтримувати економічний розвиток і відновлення Грузії через Економічний та інвестиційний план для Східного партнерства.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що дії правлячої партії та уряду схожі на "подвійну гру", оскільки вони декларують прагнення вступу до ЄС, але реальними кроками ставлять це під сумнів.