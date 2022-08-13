В ЕС указали Грузии на неудачи в сферах верховенства права, управления и прав человека

В ЕС говорят, что наблюдают неудачи Грузии в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по случаю публикации отчета о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Грузия продолжала свой путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического обновления после COVID-19, напряженной политической ситуации и захватнической войны России против Украины. Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. Поскольку Грузия начинает новый этап своих отношений с ЕС, с европейской перспективой, она должна принять ответственный и добросовестный подход, отвечающий ее заявленным целям и стремлениям ее граждан", – заявил Боррель.

Последний отчет, подготовленный Европейской службой внешних действий и службами Европейской комиссии, показывает, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией продолжает оставаться движущей силой реформ. В целом, процесс согласования национального законодательства с законодательством ЕС в рамках Соглашения об ассоциации идет хорошо и прогрессирует, отметили авторы отчета.

"Однако в 2021 году вызовы угрожали взорвать демократические основы страны, а также были неудачи по поводу верховенства права. Это демонстрирует необходимость восстановления и серьезной приверженности демократической консолидации, судебным реформам и действиям, направленным на уменьшение политической поляризации и укрепление верховенства права и гарантирование профессиональной, плюралистической и независимой медиа-среды. Это важные приоритеты для продвижения Грузии на ее европейском пути", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС напоминают, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ, в том числе путем продолжения усилий Специального представителя ЕС, его участия в качестве сопредседателя в Женевских международных дискуссиях и постоянного присутствия на местах Мониторинговой миссии ЕС.

"После решения Европейского совета предоставить Грузии перспективу членства в ЕС и готовности предоставить статус кандидата после решения приоритетов, определенных в заключении Еврокомиссии, теперь мяч на стороне Грузии" - отметил еврокомиссар по политике соседства Оливер Варгее.

По его словам, ЕС продолжит поддерживать экономическое развитие и восстановление Грузии через экономический и инвестиционный план для Восточного партнерства.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что действия правящей партии и правительства похожи на "двойную игру", поскольку они декларируют стремление вступления в ЕС, но реальными шагами ставят это под сомнение.