Лідери Британії, Німеччини, США і Франції підтримали візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільний телефонний дзвінок, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України на тлі вторгнення Росії", – йдеться в поширеній заяві Даунінг-стрит.

Зазначається, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Ситуація загострилася після того, як 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй готова посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але РФ наполягає заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

Ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

19 серпня в "Енергоатомі" заявили, що РФ хоче ближчим часом відключити ЗАЕС від української енергосистеми. Українська розвідка вважає, що Росія готує провокацію на станції.

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