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Лидеры Британии, Германии, США и Франции поддержали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Воскресенье, 21 августа 2022, 20:01

Лидеры Великобритании, Германии, Соединенных Штатов и Франции в воскресенье провели совместный телефонный звонок, в котором обсудили ситуацию с ядерной безопасностью в Украине на фоне обстрелов района Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Во время совместного звонка премьер-министр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули свою непреклонную преданность поддержке Украины на фоне вторжения России", – говорится в распространенном заявлении Даунинг-стрит.

Отмечается, что главы четырех государств отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов и приветствовали последние обсуждения с целью сделать возможным миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

В РФ заговорили о возможных датах миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, но настаивают на своих условиях

Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС в конце февраля. Ситуация обострилась после того, как 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Россия отказывается выполнять призывы как Украины, так и мирового сообщества о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций готова посодействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но РФ настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

Ситуация на ЗАЭС была одной из ключевых тем на встрече президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции и генсека ООН во Львове. По словам Зеленского, они согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на оккупированную станцию.

19 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ хочет в ближайшее время отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы. Украинская разведка полагает, что Россия готовит провокацию на станции.

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