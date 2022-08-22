Грузія: провідні громадські організації вирішили бойкотувати робочі групи у парламенті щодо реформ

У Грузії провідні громадські організації відмовились від участі у парламентських робочих групах для підготовки реформ на знак солідарності з колегами, яким відмовила правляча партія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Грузинська мрія" в середині місяця відмовила організації ISFED ("Міжнародна спілка за чесні вибори й демократію") в участі у робочій групі щодо виборчої реформи. Після цього принципову позицію зайняли "Інститут розвитку свободи та інформації" (IDFI), "Інститут дослідження демократії" (Democracy Research), "Асоціація молодих юристів Грузії" та "Центр соціальної справедливості".

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі назвав їхнє рішення "нездоровою солідарністю".

Він заявив, що ISFED "втратила нейтралітет", приєднавшись до вимоги щодо відставки прем’єра, і саме з цим пов’язане те, що організацію не запросили до робочої групи. "Якщо вони відмежувалися від цієї позиції і знімають свою вимогу, то, звичайно, зможуть брати участь", - сказав Папуашвілі.

У посольствах ЄС та США висловили стурбованість цією ситуацією. У посольстві Євросоюзу нагадали, що участь громадських експертів у процесах прийняття рішень - одна з 12 рекомендацій, від виконання яких залежить надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС. Посольство США зазначило, що виключення з процесу ISFED, яка є однією з найбільш експертних організацій у питанні спостереження за виборами, ставить під сумнів щирість процесу виборчої реформи.

Також повідомлялося, що МВС Грузії опублікувало одразу 145 вакансій, що спричинило чутки про масові звільнення працівників на знак протесту, які відомство заперечує.

Днями близько 20 грузинських громадських організацій закликали владу запровадити візовий режим для громадян Росії.

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