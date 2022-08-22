Грузия: ведущие общественные организации объявили бойкот рабочим группам в парламенте

В Грузии ведущие общественные организации отказались от участия в парламентских рабочих группах для подготовки реформ в знак солидарности с коллегами, которым отказала правящая партия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Грузинская мечта" в середине месяца отказала организации ISFED ("Международный союз за честные выборы и демократию") в участии в рабочей группе по избирательной реформе. После этого принципиальную позицию заняли "Институт развития свободы и информации" (IDFI), "Институт исследования демократии" (Democracy Research), "Ассоциация молодых юристов Грузии" и "Центр социальной справедливости".

Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал их решение "нездоровой солидарностью".

Он заявил, что ISFED "потеряла нейтралитет", присоединившись к требованию об отставке премьера, и именно с этим связано то, что организацию не пригласили в рабочую группу. "Если они отмежевались от этой позиции и снимают свое требование, то, безусловно, всецело могут участвовать в рабочей группе", – сказал Папуашвили.

В посольствах ЕС и США выразили обеспокоенность этой ситуацией. В посольстве Евросоюза напомнили, что участие общественных экспертов в процессах принятия решений – одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Посольство США отметило, что исключение из процесса ISFED, которая является одной из наиболее экспертных организаций по наблюдению за выборами, ставит под сомнение искренность процесса избирательной реформы.

Также сообщалось, что МВД Грузии опубликовало сразу 145 вакансий, что повлекло за собой слухи о массовых увольнениях в знак протеста, которые ведомство отрицает.

На днях около 20 грузинских общественных организаций призвали власти ввести визовый режим для граждан России.

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