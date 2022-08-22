У Польщі в кількох регіонах підтоплені дороги й будинки після сильних злив
фото
Понеділок, 22 серпня 2022, 10:10
Понеділок, 22 серпня 2022, 10:10
Після сильних злив на південному заході Польщі місцями підтоплені дороги й житлові будинки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.
Рясні зливи пройшли у Сілезькому, Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.
Особливо постраждала комуна Марциновіце у Нижньосілезькому воєводстві, де за короткий час випало 100 літрів води на квадратний метр. Підтоплені близько сотні будинків, дороги й поля, деяким людям довелось евакуюватися зі своїх домівок. Один з мостів повністю зруйнований.
В Опольському та Сілезькому воєводствах рятувальники теж здійснили по 300 виїздів, допомагаючи відкачувати воду та захищати будинки від затоплення.
Нагадаємо, минулого тижня у Європі внаслідок негоди загинуло 12 людей, здебільшого від падіння дерев.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.